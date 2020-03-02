"Талибан" объявил о возобновлении военных действий в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о завершении периода "снижения уровня насилия" и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана. Об этом сообщил в понедельник представитель движения Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Другие подробности пока не приводятся.

Власти Афганистана и талибы договорились о режиме снижения уровня насилия в стране, он вступил в силу в полночь с 21 на 22 февраля (22:30 пятницы мск). Как информировало агентство Reuters, снижение уровня насилия должно было продлиться семь дней.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.