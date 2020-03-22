В Уганде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Уганде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр здравоохранения страны Джейн Асенг.

Во время выступления на телевидении она сообщила, что коронавирусная инфекция обнаружена у 36-летнего жителя Уганды, который в субботу вернулся в страну из Дубая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.