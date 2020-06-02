В одной из мечетей Кабула произошел взрыв
Мощный взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник телеканал TOLOnews.
По сведениям источников телеканала, взрыв произошел в одной из мечетей на севере города. Взрывное устройство привел в действие смертник. В результате инцидента погиб имам мечети, три человека получили ранения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
Информацию о погибшем и пострадавших подтвердило министерство внутренних дел республики. Афганское правительство решительно осудило атаку.
Лента новостей
В Азербайджане ученики с неудовлетворительными годовыми отметками будут допущены к выпускным экзаменам - Орхан Аббасов
Анар Мирзазаде: Недовольные годовыми отметками ученики должны будут обратиться для повторного оценивания знаний
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций о возможности использования Facebook Shop в Азербайджане
В Азербайджане выявлено 273 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 56, скончались три человека – Оперативный штаб
Лейла Абдуллаева: То, что Армения должна положить конец политике аннексии, и вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана — необходимость
Сотрудники общеобразовательных учреждений Азербайджана будут работать по графикам, составленным директорами
Штрафы за неношение защитных масок ввели "благодаря" безответственности ряда граждан – народный артист Забит Набизаде
Муниципальная администрация Балканского региона Туркменистана объявляет тендер на строительство ряда зданий
Продолжающаяся пандемия коронавируса сильно бьет по творческим людям - заслуженный актер Чингиз Ахмедов
Первая платформа онлайн-платежей в Азербайджане о динамике роста транзакций и числа предлагаемых услуг (ИНТЕРВЬЮ)
В Азербайджане 16 страховых компаний увеличили выплаты страховых возмещений в январе-апреле 2020 года