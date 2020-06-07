Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля текущего года. Об этом заявила в субботу в штате Веракрус министр энергетики страны Росио Нале, комментируя итоги состоявшегося ранее в тот же день заседания министров стран ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Другие страны согласились продолжить снижать добычу в течение июля, но мы сказали, что не станем этого делать", - цитирует министра на своем сайте газета El Milenio. В апреле Мексика согласилась снизить добычу в мае и июне на 100 тыс. баррелей в сутки. Позднее в том же месяце Нале указала, что страна не будет уменьшать объем производства в период с июля по декабрь в ходе второго этапа заключенной на тот момент сделки ОПЕК+.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу сообщил, что республика не пойдет на дополнительное уменьшение добычи в рамках ОПЕК+.