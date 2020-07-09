Австралия приостановила договор об экстрадиции с Гонконгом из-за закона о нацбезопасности

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в четверг объявил о приостановке действия договора об экстрадиции с Гонконгом после решения властей КНР принять новый закон об обеспечении национальной безопасности на территории этого специального административного района, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не исключаем широкого толкования закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, что может привести к задержанию на его территории австралийских граждан, - приводит газета "Сидней морнинг геральд" заявление Моррисона. - Это вызывает у нас серьезное беспокойство". "В создавшихся условиях Австралия приостанавливает действие соглашения с Гонконгом об экстрадиции", - добавил австралийский премьер.

Кроме того, глава австралийского правительства рассказал о других мерах по поддержке гонконгцев в сложившейся ситуации. В частности, те из них, кто сейчас находится в Австралии по рабочей или учебной визе, смогут продлить ее на срок до пяти лет с возможностью дальнейшего получения вида на жительство.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.