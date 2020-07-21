ВС Колумбии сообщили о пропаже военного вертолета на юго-востоке страны
Представители Вооруженных сил Колумбии сообщили во вторник о потери связи с военным вертолетом Black Hawk, который выполнял задание на юго-востоке страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня с трех часов утра пропала связь с вертолетом Black Hawk <...>, который осуществлял оперативную поддержку с воздуха в районе [муниципалитета] Миту, департамента Ваупес", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте вооруженных сил.
Отмечается, что на борту находились шестеро военнослужащих. В регионе началась поисково-спасательная операция.
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