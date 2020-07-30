В Уганде убивший горную гориллу охотник получил 11 лет тюрьмы

Убивший редчайшую горную гориллу охотник Феликс Бьямукама осужден в Уганде на 11 лет тюремного заключения. Об этом сообщила в четверг британская медиагруппа Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В суде адвокат Бьямукама пытался доказать, что его подзащитный убил гориллу в целях самообороны, отмечает она. Однако судьи не приняли данное объяснение случившегося.

Живший на территории знаменитого угандийского заповедника Бвинди 25-летний самец по имени Рафики был найден мертвым 2 июня с проникающим ранением, предположительно копьем. Полиция начала поиски, и достаточно быстро подозреваемый с охотничьим снаряжением был обнаружен в соседней с заповедником деревне. Феликс Бьямукама признался, что охотился на территории Бвинди на мелких животных. Кроме того, были задержаны трое сопровождавших Бьямукама на охоте, они ожидают суда.

Горные гориллы внесены Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) в список видов, которым грозит "критическая опасность" исчезновения. В 1985 году в мире в условиях дикой природы насчитывалось только 300 горных горилл. Но благодаря усилиям международного сообщества и властей Уганды, Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК) происходит увеличение их численности. Общая численность проживающих в районе Великих Озер в национальных парках ДР Конго, Руанды и Уганды в условиях дикой природы горных горилл, согласно завершенной в декабре 2019 переписи, достигла 1 063 особей.