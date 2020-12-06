Китай произвел успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли Gaofen-14
Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-14. Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно заявлению, опубликованному на официальной странице корпорации в мессенджере WeChat, запуск спутника был осуществлен в 11:58 по местному времени (06:58 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (Long March-3B, CZ-3B) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань).
Отмечается, что Gaofen-14 позволит делать снимки с высоким разрешением наземных объектов, что поможет в создании 3D-карт.
Нынешний запуск стал 354-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".
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