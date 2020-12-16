В Лондоне украли часы, подаренные моряку экс-президентом США Вудро Вильсоном

Неизвестный похитил в Лондоне золотые карманные часы, подаренные 28-м президентом США Вудро Вильсоном более ста лет назад (занимал пост в 1913-1921 гг.) британскому моряку за проявленный героизм. Об этом во вторник сообщил телеканал "Скай ньюс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, кража часов весом в 14 карат, стоимость которых оценивается в 20 тыс. фунтов (26,9 тыс. долларов), произошла еще 12 декабря в антикварной лавке на севере Лондона. Отмечается, что похититель делал вид, что заинтересован в покупке одной из ваз, однако в итоге он не сошелся в цене с продавцом. В тот момент, когда сотрудник магазина относил вазу на место, злоумышленник воспользовался его отсутствием и украл часы.

Как подчеркнули в полиции, на хронометре выгравирована надпись "От президента США Чарльзу Лоуренсону, капитану пароходного судна Nubian" ("Нубиэн"). Данный подарок был вручен британскому моряку "в знак признания его гуманных действий по спасению на море 7 марта 1914 года экипажа американской шхуны Julia Trubee" ("Джулия Траби").

В данный момент органы правопорядка ведут поиски преступника. Информация о задержанных по следам инцидента пока не поступала.