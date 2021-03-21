Суд продлил предварительное заключение бывшей и.о. президента Боливии

Боливийский суд удовлетворил ходатайство об увеличении срока предварительного заключения бывшей и.о. президента Жанин Аньес, задержанной по делу о государственном перевороте, с четырех до шести месяцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Pagina Siete.

По ее данным, прокуратура попросила увеличить срок заключения, поскольку на расследование дела не хватит четырех месяцев.

Бывшая и.о. президента была задержана 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. 14 марта суд постановил назначить ей предварительное заключение сроком на четыре месяца. Аньес считает себя жертвой политического преследования.