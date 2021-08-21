Колумбия временно разместит у себя беженцев из Афганистана
Правительство Колумбии решило временно разместить в стране беженцев из Афганистана, которые затем должны будут отправиться в США. Об этом сообщил в пятницу президент страны Иван Дуке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Колумбия присоединяется к группе стран, предлагающих содействие США, и предоставит гражданам Афганистана, которые годами помогали США и сейчас получают документы для миграции в эту страну, возможность временно находиться в Колумбии", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.
Дуке не уточнил, сколько граждан Афганистана прибудут в Колумбию. Все расходы на содержание беженцев и их транспортировку должна будет покрыть американская сторона.
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