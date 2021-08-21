Колумбия временно разместит у себя беженцев из Афганистана

Правительство Колумбии решило временно разместить в стране беженцев из Афганистана, которые затем должны будут отправиться в США. Об этом сообщил в пятницу президент страны Иван Дуке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Колумбия присоединяется к группе стран, предлагающих содействие США, и предоставит гражданам Афганистана, которые годами помогали США и сейчас получают документы для миграции в эту страну, возможность временно находиться в Колумбии", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Дуке не уточнил, сколько граждан Афганистана прибудут в Колумбию. Все расходы на содержание беженцев и их транспортировку должна будет покрыть американская сторона.