Не менее 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне

Более 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в столичном морге, к настоящему времени туда доставлено 91 тело.

Взрыв произошел ранним утром после того, как бензовоз попал в ДТП. Люди собрались вокруг него, пытаясь собрать выливавшееся топливо. В этот момент оно загорелось и взорвалось.

Власти проводят расследование случившегося.