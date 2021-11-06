Не менее 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне
Более 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отметили в столичном морге, к настоящему времени туда доставлено 91 тело.
Взрыв произошел ранним утром после того, как бензовоз попал в ДТП. Люди собрались вокруг него, пытаясь собрать выливавшееся топливо. В этот момент оно загорелось и взорвалось.
Власти проводят расследование случившегося.
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