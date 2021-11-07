ООН готова помочь Сьерра-Леоне после ЧП с бензовозом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи со взрывом бензовоза в Сьерра-Леоне, унесшим жизни более 100 человек, всемирная организация готова оказать поддержку африканской стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь глубоко опечален многочисленными жертвами в результате аварии 5 ноября в Сьерра-Леоне. <...> Генеральный секретарь выражает свои глубокие соболезнования народу и правительству Сьерра-Леоне, - отмечается в тексте. - ООН готова оказать необходимую поддержку".

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне достигло 108 человек, еще 92 получили ранения и находятся в больницах. В Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Сьерра-Леоне уточнили, что взрыв произошел поздним вечером 5 ноября, когда бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим гранитные плиты. У бензовоза на момент ДТП топливная цистерна была полной.