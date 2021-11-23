Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь-3-02", сообщила во вторник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"23 ноября в 7:45 по Пекинскому времени ракета-носитель "Чанчжэн-4C" зажгла двигатели и стартовала с космодрома Цзюцюань, после чего вывела спутник "Гаофэнь-3-02" на запланированную орбиту, миссия признана полностью успешной", - говорится в сообщении CASC.

По данным корпорации, аппарат обладает 12 стандартными режимами формирования изображения и способен выполнять целый ряд задач, среди которых обеспечение мореходной, геологической, сельскохозяйственной, гидрологической и метеорологической деятельностей, также он может вести наблюдение в интересах организаций охраны окружающей среды и сохранения водных ресурсов.