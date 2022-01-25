В Азии первая страна декриминализовала марихуану
Таиланд стал первой страной Азии, фактически декриминализовавшей марихуану. Об этом сообщает Sky News, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Через несколько месяцев жители Таиланда смогут выращивать канабис у себя дома, однако его запрещено будет использовать в коммерческих целях. Это стало возможным после того, как Минздрав удалил марихуану из списка запрещенных веществ. Однако новый закон должны опубликовать в «Королевской газете».
После этого пройдет еще 120 дней, прежде чем люди смогут легально выращивать канабис на собственной территории. При этом новый закон о марихуане не регламентирует рекреационное употребление наркотического вещества, которое продолжит находиться в «серой зоне» права.
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