Зеленский обсудил с Трюдо вопрос о деэскалации

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, посвященный теме дипломатических усилий по снятию напряженности в стране, и поблагодарил за финансовую помощь. Соответствующее сообщение он разместил в субботу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Состоялся важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины", - написал Зеленский, назвав это "мощным сигналом о том, что Украина и Канада вместе".