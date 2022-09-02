Китай испытал космический ядерный реактор

В Китае успешно испытали ядерный реактор, предназначенный для выработки энергии и перемещения в космическом пространстве. Об этом сообщает Space News, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

"Реактор был разработан Китайской академией наук и может генерировать один мегаватт электроэнергии для питания и движения космического корабля", — говорится в публикации.

Отмечается, что 25 августа проект прошел всестороннюю оценку эффективности со стороны Министерства науки и технологий Китая. Между тем сведения об установке, первоначально опубликованные в китайской прессе, впоследствии были удалены.