Япония выделит $492 млн субсидий на создание компании по разработке передовых чипов

Правительство Японии направит субсидии в размере около 70 млрд иен (порядка $492 млн) на поддержку проекта по созданию в стране новой компании по разработке и производству полупроводников следующего поколения. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Принято решение выделить около 70 млрд иен субсидий, которые будут направлены на создание инновационного предприятия", - объявил глава ведомства.

10 ноября газета Nikkei сообщила, что основной задачей компании, которую предполагается назвать Rapidus, станет разработка 2-нанометровых микрочипов, поиск новых технологических решений, а также взаимодействие с американскими фирмами из этой же сферы. Начало производства чипов намечено на конец текущего десятилетия. В проекте по ее созданию примут участие девять японских корпораций, включая Toyota, NTT Sony Group и SoftBank. На первом этапе объем их инвестиций составит не менее 7 млрд иен ($49 млн).

Япония и США в 2022 году договорились рассмотреть вопрос о создании нового научно-исследовательского центра по разработке 2-нанометровых микрочипов следующего поколения.

Усиление взаимодействия Вашингтона и Токио в области разработки и производства микросхем связано с желанием укрепить цепочки поставок и обеспечить экономическую безопасность в условиях мирового дефицита этого вида электронной продукции. Кроме того, стороны опасаются ухудшения ситуации вокруг Тайваня, где сконцентрировано около 90% мировых мощностей по производству высокотехнологичных полупроводников в категориях 10 нанометров и менее.