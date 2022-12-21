США передадут Украине системы ПВО Patriot

Соединенные Штаты выделят Украине военную помощь на сумму 1,8 миллиарда долларов. В новый пакет впервые войдут системы ПВО Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

Как сообщает The Associated Press, об этом сообщили высокопоставленные американские чиновники на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Поскольку Белый дом официально не объявил о помощи, чиновники рассказали о нем на условиях анонимности.

Как отмечает издание, эта помощь свидетельствует о расширении США видов передового вооружения, которое они отправят в Украину для усиления противовоздушной обороны страны.

В пакет, который объявят сегодня, войдет оружие со складов Пентагона на 1 миллиарда долларов и еще 800 миллионов долларов от Инициативы содействия безопасности Украины, которая финансирует вооружение, боеприпасы, обучение и другую помощь.

Впрочем, пока неизвестно, когда Patriot прибудет в Украину, поскольку украинцев еще не научили пользоваться системой. Обучение продлится несколько недель.

Речь идет о передаче Украине батареи Patriot. Обычно одна батарея Patriot обычно включает до восьми пусковых установок, каждая из которых может содержать четыре ракеты.

По словам официальных лиц, в пакет также будет включено неразглашенную количество комплектов высокоточных управляемых бомб для истребителей Joint Direct Attack Munitions или JDAM. Кроме того, Украине передадут неразглашенное количество ракет для высокомобильной артиллерийской ракетной системы, тысячи артиллерийских и минометных снарядов, грузовики и противорадиационные ракеты класса "воздух-поверхность" HARM.