БАКУ /Trend/ - В Южной Корее объявлено военное положение.

Об этом заявил Президент страны Юн Сок Ёл в своем обращении к народу, сообщает Trend.

"Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские коммунистические силы и защитить свободный конституционный порядок. Введение военного положения является неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны к действиям антигосударственных сил", - сказал он.

В своем обращении Юн Сок Ёл не уточнил, какие именно меры будут приняты.

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