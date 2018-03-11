Экипаж МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

11 марта 2018 01:46 (UTC+04:00)

Экипаж МиГ-31 ВКС выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал", пуск прошел штатно, ракета поразила заданную цель на полигоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны России.

"Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства", - уточнили в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, по итогам пуска удалось подтвердить тактико-технические характеристики и временные показатели "Кинжала". Благодаря высоким летно-техническим характеристикам МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире, подчеркивается в заявлении.

"С начала года по плану боевой подготовки экипажами авиационного комплекса, которые несут опытно-боевое дежурство, выполнено более 250 полетов, летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях", - добавили в военном ведомстве.

Ранее президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, показал кадры испытания новой системы "Кинжал". По словам главы государства, в декабре прошлого года комплекс поступил на опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Глава государства отметил, что гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" гарантированно способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

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