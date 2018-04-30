На дне Финского залива нашли советскую подлодку времен Великой Отечественной войны

30 апреля 2018 19:35 (UTC+04:00)

Участники поисковой экспедиции "Поклон кораблям великой Победы" обнаружили на дне Финского залива в районе острова Сескар советскую подводную лодку, которая подорвалась на мине и затонула в 1942 году. Об этом ТАСС рассказал руководитель экспедиции Константин Богданов.

"Был обнаружен объект, похожий на лодку, а буквально пару часов назад закончилось погружение группы в составе пяти человек, где подтвердилось, что это подводная лодка Щ-405, которая подорвалась на мине в 1942 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обнаруженное судно получило достаточно сильные повреждения, в частности у нее оторвана носовая часть практически по торпедный отсек. При погружении участники экспедиции провели фото- и видеосъемку обнаруженного судна.

"Поднимать судно не планируется, как правило, совместно с Военно-морским флотом, военнослужащими Западного военного округа и духовенством мы на месте отдаем воинские почести погибшим морякам, а на корпус лодки устанавливаем табличку с именами членов экипажа. Табличку на эту лодку планируем установить летом", - уточнил Богданов.

Он также отметил, что, по его данным, на дне Финского залива сейчас остается еще девять советских подводных лодок, затонувших во время Великой Отечественной войны.

"Мы проводим экспедицию с 2005 года, за это время нам удалось самостоятельно или совместно с коллегами из Финляндии и Эстонии обнаружить 11 затонувших подводных лодок", - уточнил собеседник агентства.

В этом году участники экспедиции получили грант из фонда президента РФ на продолжение деятельности. Планируется, что к 2020 году, когда будет отмечаться 75-летие Победы, участники экспедиции установят местоположение всех подводных лодок, затонувших в акватории Финского залива во время Великой Отечественной войны.

Щ-405 - советская дизельная подводная лодка, на борту судна находилось артиллерийское и минно-торпедное вооружение. Судно затонуло в июне 1942 года в Финском заливе, на его борту находились 39 человек, из которых никому не удалось спасти. До настоящего времени точное местоположение погибшего корабля оставалось неизвестным.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку открылась выставка "Помним и скорбим" (ФОТО)
Социум 22 июня 2017 16:13
NIKOIL | Bank поздравил ветеранов Великой Отечественной Войны (ФОТО)
Общество 7 мая 2017 09:02
Участие азербайджанцев в боях за Беларусь во время Великой Отечественной войны
Общество 6 мая 2017 10:24
Флаги Азербайджана на Красной Площади – шествие "Бессмертный полк" (ФОТО)
Социум 9 мая 2016 23:04
В Азербайджане повышена президентская пенсия участников Великой Отечественной войны
Политика 25 января 2016 19:38
Ветеран из Баку: я углем написал свое имя на ступеньках Рейхстага
Социум 8 мая 2015 17:10
Азербайджанские военные отправились в Москву для участия в параде
Политика 25 апреля 2015 19:10
Ветеранам ВОВ в Азербайджане оказана единовременная материальная помощь
Бизнес 13 апреля 2015 15:45
Вероника Крашенинникова: Мужество участников ВОВ станет ориентиром для последующих поколений
Общество 2 апреля 2015 15:31
Россия никогда не приписывала только себе заслуги в победе над фашизмом - сенатор
Общество 2 апреля 2015 15:31
Значимость победы в Великой Отечественной войне не может быть предметом сомнения - директор центра
Общество 2 апреля 2015 14:43
Народ Азербайджана свято чтит память героев Великой Отечественной войны - ветеран
Общество 2 апреля 2015 14:42
Юрий Булуктаев: Неправомерные оценки Великой Отечественной войны вызывают сожаление
Общество 2 апреля 2015 12:32
В Баку проходит международная конференция, посвященная 70-летию Великой Победы (ФОТО)
Общество 2 апреля 2015 10:20
Более 30 стран подтвердили участие в Дне Победы в Москве - СМИ
Россия 17 марта 2015 06:43
Страны СНГ готовятся вместе отметить 70-летие Победы в Великой Отечественной войне
Общество 12 декабря 2014 11:20
В Казахстане отмечают День Победы
Казахстан 9 мая 2014 09:55
В Азербайджане участникам Великой Отечественной войны будет оказана материальная помощь
Политика 30 апреля 2014 18:32