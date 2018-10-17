Россия поднялась на две строчки в международном рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

17 октября 2018 09:42 (UTC+04:00)

Россия заняла 43-е место в международном рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Индекс глобальной конкурентоспособности", поднявшись в нем на две строчки по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном на ее официальном сайте, передает в среду ТАСС.

Согласно содержащимся в нем данным, общее место России в международном рейтинге конкурентоспособности с результатом 65,6 из 100 баллов - между Латвией и Кипром. Россия стала второй среди экономик стран БРИКС, уступив Китаю, который занял 28-е место с показателем 72,6 балла.

Составители индекса, который составляется на основе профильных рейтингов отдельных отраслей, определяющих конкурентоспособность экономики, связывают улучшение позиций России со стабилизацией макроэкономических условий, а также объясняют его хорошими условиями для инновационного развития (36-е место в отраслевом рейтинге) и проникновением ИТ и современных технологий в жизнь россиян (25-е место). К слабым сторонам, как указано в докладе, относится развитость финансового (86-е место) и потребительского (83-е место) рынков, а также здоровье населения (100-е место).

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