Россия поднялась на две строчки в международном рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Россия заняла 43-е место в международном рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Индекс глобальной конкурентоспособности", поднявшись в нем на две строчки по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном на ее официальном сайте, передает в среду ТАСС.

Согласно содержащимся в нем данным, общее место России в международном рейтинге конкурентоспособности с результатом 65,6 из 100 баллов - между Латвией и Кипром. Россия стала второй среди экономик стран БРИКС, уступив Китаю, который занял 28-е место с показателем 72,6 балла.

Составители индекса, который составляется на основе профильных рейтингов отдельных отраслей, определяющих конкурентоспособность экономики, связывают улучшение позиций России со стабилизацией макроэкономических условий, а также объясняют его хорошими условиями для инновационного развития (36-е место в отраслевом рейтинге) и проникновением ИТ и современных технологий в жизнь россиян (25-е место). К слабым сторонам, как указано в докладе, относится развитость финансового (86-е место) и потребительского (83-е место) рынков, а также здоровье населения (100-е место).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.