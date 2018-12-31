Михаил Гусман получил почетное звание

Первые почетные звания "Заслуженный журналист Российской Федерации" присвоены 15 представителям СМИ, в том числе первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману и бывшему руководителю агентства, председателю правления Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой Фонда ВАРП, президенту Всемирной ассоциации русской прессы Виталию Игнатенко. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно тексту указа, звания присвоены "за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.