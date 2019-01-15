Россельхознадзор ограничил ввоз продукции с двух белорусских предприятий

15 января 2019 10:57 (UTC+04:00)

Россельхознадзор с 15 января ввел временные ограничения на ввоз в Россию продукции с двух белорусских предприятий, говорится в материалах российского ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, ограничения коснулись Глубокского мясокомбината и Ошмянского мясокомбината в связи с повторным выявлением в говядине антибиотиков.

Кроме того, Россельхознадзор ввел усиленный контроль в отношении еще 10 предприятий Белоруссии в связи с выявлением ряда нарушений ветеринарно-санитарных требований. В частности, это коснулось агрокомбината "Колос", компании "Беловежские деликатесы", Жлобинского мясокомбината, ОАО "Молоко", мясокомбината "Ляховичи", компании "Старфуд", фермерского хозяйства "Островецкое", Столбцовского мясоконсервного комбината, Солигорской птицефабрики, а также компании "15 Авеню".

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