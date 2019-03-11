В России снизилась смертность от употребления алкоголя

Согласно сообщению, с 2016 года ведомство усилило контроль за оборотом спиртосодержащей продукции, что позволило снизить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений, в том числе со смертельными исходами.

За время действия запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции ведомство провело проверки более чем на 192 тысячах объектов, выявило запрещенную к реализации продукцию на 2,9 тысячи объектах, сняло с реализации около 659 тысяч литров продукции.