В России снизилась смертность от употребления алкоголя

На две тысячи снизилось число летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Согласно сообщению, с 2016 года ведомство усилило контроль за оборотом спиртосодержащей продукции, что позволило снизить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений, в том числе со смертельными исходами.
За время действия запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции ведомство провело проверки более чем на 192 тысячах объектов, выявило запрещенную к реализации продукцию на 2,9 тысячи объектах, сняло с реализации около 659 тысяч литров продукции.
Уточняется, что по результатам проверки были наложены штрафы на общую сумму более 102 миллионов рублей. Продажу спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции, удалось снизить в 16 раз.
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