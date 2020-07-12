В России за сутки выявили 6 615 заразившихся коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 615, общее количество заразившихся достигло 727 162. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже шесть дней не превышает 0,9%.

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 3 615, всего вылечился 501 061 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 69% от общего числа заразившихся коронавирусом.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 130 против 188 днем ранее, всего от инфекции умерли 11 335.

Согласно данным штаба, доля умерших составляет 1,56% от всех заразившихся коронавирусом в России.