В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве за сутки скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Это максимум с 1 июня, когда за сутки было зарегистрировано 71 летальных исходов. Всего в столице умерли 6 578 человека с коронавирусом.
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