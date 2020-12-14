В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75, всего в столице умерли 9 945 человек. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице зарегистрировано 9 945 летальных исходов из-за коронавируса.
С начала пандемии в Москве выявлено 692 210 случаев заражения, выздоровели более 529 тыс. человек.
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