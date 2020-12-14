В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75, всего в столице умерли 9 945 человек. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице зарегистрировано 9 945 летальных исходов из-за коронавируса.

С начала пандемии в Москве выявлено 692 210 случаев заражения, выздоровели более 529 тыс. человек.