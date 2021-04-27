В России за сутки выявили 8 053 заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 053. Это минимум с 27 сентября прошлого года, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%. В общей сложности, по информации штаба, в стране заразились 4 779 425 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 392 против 356 днем ранее, до 108 980. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,28%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 8 039, до 4 402 678. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.