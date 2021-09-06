В России почти треть смертей приходится на граждан трудоспособного возраста

Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, причем 80% умерших составляют мужчины. Об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% - это мужская часть населения", - сказала она, выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.