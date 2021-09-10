В Сирии погиб российский военный
Военнослужащий ВС РФ погиб при подрыве автомашины в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщили журналистам в четверг в российском Минобороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отметили в военном ведомстве, взрыв произошел в четверг "в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны". "В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", - сказали в военном ведомстве.
В Минобороны России также подчеркнули, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
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