В Сирии погиб российский военный

Военнослужащий ВС РФ погиб при подрыве автомашины в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщили журналистам в четверг в российском Минобороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в военном ведомстве, взрыв произошел в четверг "в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны". "В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны России также подчеркнули, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.