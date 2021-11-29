В России зафиксировали 1 209 смертей из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 209 против 1 224 днем ранее, до 273 964. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 8 ноября, когда в стране зарегистрировали 1 190 смертей.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,85%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 66 смертей, в Московской области - 58, в Краснодарском крае - 41, в Ростовской области - 40, в Ставропольском крае - 39.