Marriott International приостановила деятельность в РФ

Гостиничный оператор Marriott International приостанавливает деятельность в России, так как новые санкции, введенные США, Великобританией и ЕС, делают ее невозможной, заявила компания в пятницу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В Marriott напоминают, что 10 марта было принято решение закрыть корпоративный офис в Москве, приостановить инвестиции в бизнес и приостановить открытие новых отелей и реализацию всех проектов по развитию сети.

"Сейчас мы считаем, что новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России. Процесс приостановки операций на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложен", - говорится в заявлении.

В компании подчеркивают, что продолжат заботиться о сотрудниках в России.