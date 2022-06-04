В России выявили 4 101 случай заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 101, до 18 348 065. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 1 493, что на 28,7% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 2 093 случая госпитализации. Их количество снизилось в 63 регионах РФ, увеличилось - в 14. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.

В оперштабе отметили, что число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 132, до 17 760 326. Днем ранее там заявляли о 5 234 вылечившихся. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России, согласно данным штаба, возросло за сутки на 82, до 379 445. Днем ранее было зарегистрировано 78 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.