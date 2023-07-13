Внешний долг России снизился

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ)На 1 июля 2023 года внешний долг России составил $347,7 млрд, что на 8,7% (или $33 млрд) ниже уровня начала 2023 года, сообщает Trend.

По словам представителей ЦБ РФ, значительное снижение этого показателя в значительной степени обусловлено уменьшением обязательств прочих секторов в рамках долговых инструментов, включая прямые инвестиции, что связано с выпуском замещающих облигаций. Также важную роль сыграло сокращение задолженности государственных органов власти благодаря реализации суверенных ценных бумаг нерезидентами.

Ранее, 29 марта, ЦБ РФ сообщил, что на 1 января 2023 года внешний долг России составил $380,5 млрд, и за 2022 год этот показатель снизился на $101,8 млрд.