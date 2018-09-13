Турция и Казахстан намерены укреплять отношения во всех сферах - Эрдоган

13 сентября 2018 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Казахстан намерены укреплять отношения во всех сферах, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, отношения между двумя странами находятся на высшем уровне.

«Казахстан также является одним из важных стратегических партнеров Турции», - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что Турция и Казахстан увеличат товарооборот, так как две страны имеют большой потенциал для увеличения товарооборота.

Отметим, что сегодня в Анкаре проходит четвертое заседание совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Напомним, что накануне Турция и Казахстан подписали 22 соглашения, 17 из которых являются торговыми. Общая стоимость соглашений оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu

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