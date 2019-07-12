Сколько граждан Азербайджана проживает в турецкой Анталье?

12 июля 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам 2018 года в турецкой курортной провинции Анталья проживало четыре тысячи азербайджанцев, пишет в пятницу Trend со ссылкой на институт статистки Турции (TUİK).

Сообщатся, что помимо граждан Азербайджана в Антальи также проживают 5,7 тысяч граждан Казахстана, 5,6 тысяч граждан Кыргызстана, 2,1 тысячи - Туркменистана, 2,1 - тысячи Узбекистана.

В сообщении отмечается, что в целом в провинции проживают свыше 75 тысяч иностранцев, а первое место занимают граждане России, общее число которых составляет 114,4 тысячи человек.

Отметим, что согласно статистическим данным по итогам 2018 года численность населения провинции Анталья составила 2,426 миллиона человек, 50,37 процента из которых являются мужчинами, 49,63 процента женщинами.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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