Тюркский совет все больше укрепляет отношения между тюркоязычными странами – спикер парламента Турции

БАКУ /Trend/ - Тюркский совет все больше укрепляет отношения между тюркоязычными странами, сказал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп во время выступления в Астане на конференции, посвященной Тюркскому совету.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Шентопа, Тюркский совет является для региона важным объединением.

Он также подчеркнул значимость для всех членов организации решения Узбекистана вступить в Тюркский совет.

Отметим, что 12 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Узбекистан принял решение о вступлении в Тюркский совет.

По его словам, в ближайшее время ожидается вступление в организацию также и Туркменистана.

Напомним, что в Тюркский совет входят Азербайджан, Казахстан, Турция и Кыргызстан.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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