Тюркоязычные страны с каждым днем становятся все сильнее - советник президента Турции

27 сентября 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Тюркоязычные страны с каждым днем становятся все сильнее, сказал советник президента Турции Ялчын Топчу. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Топчу, тюркоязычные страны в настоящее время развиваются во всех сферах и являются реальной силой в регионе.

Он отметил, что укрепление сотрудничества между тюркоязычными странами на пользу не только этих стран, но и всего региона.

Топчу добавил, что решение Узбекистана вступить в Тюркский совет является знаменательным событием.

Отметим, что 12 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Узбекистан принял решение о вступлении в Тюркский совет.

По его словам, в ближайшее время ожидается вступление в организацию и Туркменистана.

Напомним, что в Тюркский совет входят Азербайджан, Казахстан, Турция и Кыргызстан.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Чавушоглу на заседании ОИС осудил незаконную политику Армении против Азербайджана
Политика 24 сентября 00:16
Действия США по создание зоны безопасности в Сирии не удовлетворяют Анкару – МИД Турции
Турция 10 сентября 13:41
Евросоюзу следует открыть новые фазы переговоров с Турцией – Глава МИД
Турция 3 сентября 15:13
Турция вынуждена закупить российские ЗРК С-400 - глава МИД
Турция 3 сентября 10:16
Турция может вывести войска из Сирии – МИД Турции
Турция 30 августа 14:17
Анкара будет отстаивать права турок-киприотов - МИД Турции
Турция 23 августа 16:25
Лента новостей
Франция оценила усилия Туркменистана по укреплению регионального сотрудничества на Каспии
Бизнес 13:04
Корейское агентство по международному сотрудничеству выделит Азербайджану грант в $10 млн
Бизнес 13:04
Украина и Туркменистан развивают сотрудничество в строительной сфере
Бизнес 13:03
Тегеран назвал санкции США против Китая нарушением резолюции СБ ООН
Иран 12:53
В Туркменистане отмечают 28-летие Дня независимости (ФОТО)
Туркменистан 12:52
Азербайджан вошел в ТОП-20 рейтинга Doing Business 2020
Бизнес 12:48
Объем депозитного портфеля Access Bank составил 674 млн манатов
Экономика 12:45
Эльмар Мамедъяров встретился с чилийским коллегой (ФОТО)
Политика 12:40
В Азербайджане на работу принято до 7 тыс. учителей
Общество 12:40