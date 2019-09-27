Тюркоязычные страны с каждым днем становятся все сильнее - советник президента Турции

БАКУ /Trend/ - Тюркоязычные страны с каждым днем становятся все сильнее, сказал советник президента Турции Ялчын Топчу. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Топчу, тюркоязычные страны в настоящее время развиваются во всех сферах и являются реальной силой в регионе.

Он отметил, что укрепление сотрудничества между тюркоязычными странами на пользу не только этих стран, но и всего региона.

Топчу добавил, что решение Узбекистана вступить в Тюркский совет является знаменательным событием.

Отметим, что 12 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Узбекистан принял решение о вступлении в Тюркский совет.

По его словам, в ближайшее время ожидается вступление в организацию и Туркменистана.

Напомним, что в Тюркский совет входят Азербайджан, Казахстан, Турция и Кыргызстан.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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