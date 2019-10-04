Турция увеличила экспорт и импорт в тюркоязычные страны

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2019 года экспорт Турции в тюркоязычные страны вырос на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 2,934 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В министерстве отметили, что импорт Турции из тюркоязычных стран за указанный период вырос на 4 процента и составил 2,134 миллиарда долларов.

"В августе 2019 года экспорт Турции в тюркоязычные страны вырос на 30,4 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 415,547 миллиона долларов", - сказали в министерстве.

Согласно информации, импорт Турции в августе 2019 года из тюркоязычных стран вырос на 37,9 процента по сравнению с августом 2018 года и составил 231,572 миллиона долларов.

Отметим, что внешний товарооборот Турции в августе 2019 года составил 28,6 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 1,69 процента по сравнению с августом 2018 года, составив 13,1 миллиарда долларов.

В августе 2019 года импорт в Турцию сократился на 0,27 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и составил 15,5 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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