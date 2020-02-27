Турция нанесла ответные удары: нейтрализованы 114 сирийских военных

БАКУ /Trend/ - Турция нейтрализовала 114 военнослужащих правительственных войск Сирии в ответ на убийство двух турецких военнослужащих в Иблибской зоне деэскалации. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении министерства национальной безопасности Турции.

Согласно информации, в результате ответных ударов по позициям сирийской армии уничтожены один зенитно-ракетный комплекс, три танка и другая техника.

Отмечается, что также захвачены три сирийских танка.

Напомним, что ранее минобороны Турции сообщило, что двое турецких военнослужащих погибли при обстреле со стороны правительственных войск Сирии в Идлибской зоне деэскалации.