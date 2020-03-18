В Турции зафиксировали первый факт смерти от коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Турции зарегистрирована первая смерть от коронавируса.
Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Министр сказал, что общее число зараженных достигло 98 человек.
"Сегодня в возрасте 89 лет скончался первый наш пациент. Он контактировал с больным, заразившимся в Китае", - отметил Коджа.
Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили информацию о попытке суицида молодой феминистки (версия 2)
Лента новостей
Азербайджанские студенты поблагодарили руководство своей страны за организацию чартерных авиарейсов из Италии (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рафаэля Дадашева
Эльман Насиров: Возможное военно-техническое сотрудничество с Арменией противоречит национальным интересам Сербии
Федерация гимнастики Азербайджана об отмене в ходе проведения Кубка мира FIG по спортивной гимнастике
В Азербайджане должна быть расширена законодательная база по классическому эфирному пространству - депутат