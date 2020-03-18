В Турции зафиксировали первый факт смерти от коронавируса

Турция 18 марта 2020 01:37 (UTC+04:00)
В Турции зафиксировали первый факт смерти от коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Турции зарегистрирована первая смерть от коронавируса.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Министр сказал, что общее число зараженных достигло 98 человек.

"Сегодня в возрасте 89 лет скончался первый наш пациент. Он контактировал с больным, заразившимся в Китае", - отметил Коджа.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Баку арестованы лица, занимавшиеся незаконным обменом валюты
В Баку арестованы лица, занимавшиеся незаконным обменом валюты
Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили информацию о попытке суицида молодой феминистки (версия 2)
Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили информацию о попытке суицида молодой феминистки (версия 2)
Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили информацию о попытке суицида молодой феминистки
Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили информацию о попытке суицида молодой феминистки
Loading Bars
Лента новостей
Число жертв коронавируса в США достигло 100 человек США 02:32
В Турции зафиксировали первый факт смерти от коронавируса Турция 01:37
В Италии проведут тесты препарата от коронавируса В мире 01:08
Меркель заявила о приверженности ЕС пакту с Турцией по беженцам Европа 00:45
Бельгия введет режим карантина по всей стране Европа 00:26
В Армении выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом Армения 00:14
Азербайджанские студенты поблагодарили руководство своей страны за организацию чартерных авиарейсов из Италии (ВИДЕО) Общество 17 марта 23:51
США внесли в санкционный список пять иранских ученых США 17 марта 23:10
В мечетях и святилищах Азербайджана приостановлены поклонения Общество 17 марта 23:05
Путин назначил 22 апреля датой голосования по Конституции РФ Россия 17 марта 22:38
Цена нефти Brent упала ниже 29 долларов впервые с 2016 года В мире 17 марта 22:17
В Азербайджане розданы подарки лицам, находящимся на карантине (ВИДЕО) Общество 17 марта 22:02
Конституционный суд Азербайджана переходит на онлайн режим работы Общество 17 марта 21:42
Число жертв коронавируса в Германии достигло 23 человек Европа 17 марта 21:18
В Азербайджане установлено еще 6 случаев заражения коронавирусом - Оперативный штаб Общество 17 марта 21:03
Apple закрывает все магазины в США из-за коронавируса В мире 17 марта 21:01
Иламская газоперерабатывающая компания Ирана увеличила объем производства Энергетика 17 марта 20:54
В общественных местах следует использовать защитные средства - Язгюль Абдиева Общество 17 марта 20:31
Оперативный штаб обсудил ситуацию в связи с коронавирусом и вопросы эвакуации граждан Общество 17 марта 20:24
Он со мной "говорил" взглядом – дочь Рафаэля Дадашова (ФОТО) Социум 17 марта 20:04
В Казахстане отмечено сокращение производства свинца, рост драгметаллов Бизнес 17 марта 19:57
Бакинский метрополитен продолжает принимать серьезные меры по борьбе с коронавирусом Общество 17 марта 19:53
Посольство Франции в Азербайджане приостановило выдачу виз Политика 17 марта 19:30
Производственная корпорация Азербайджана расширила ассортимент холодильного оборудования Бизнес 17 марта 19:29
Госагентство о привлечении инвестиций в сферу альтернативной энергетики Азербайджана Энергетика 17 марта 19:13
Он пользовался всенародной любовью…В Москве прошел вечер памяти Вагифа Самедоглу (ФОТО) Культура 17 марта 18:58
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рафаэля Дадашева Политика 17 марта 18:54
Азербайджан поднялся еще в одном международном рейтинге Экономика 17 марта 18:50
Казахстанская авиакомпания приостанавливает ряд рейсов из-за режима ЧП Транспорт 17 марта 18:44
Правительство Азербайджана готовит предложения по поддержке предпринимателей Экономика 17 марта 18:41
Эльман Насиров: Возможное военно-техническое сотрудничество с Арменией противоречит национальным интересам Сербии Политика 17 марта 18:40
Россия поддерживает реализацию крупномасштабных проектов госконцера "Туркменгаз" Энергетика 17 марта 18:29
Грузия выступила с инициативой по доставке товаров в Азербайджан Транспорт 17 марта 18:24
Azercell поздравляет с последним предпраздничным вторником! Общество 17 марта 18:08
Отменен Чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике в Баку Общество 17 марта 18:02
В Казахстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией Казахстан 17 марта 17:56
Агентство ОМС Азербайджана ограничивает прием граждан Общество 17 марта 17:56
Владимир Путин потребовал работать на опережение в борьбе с коронавирусом Россия 17 марта 17:56
Казахстано-германское нефтедобывающее СП закупит насосы Тендеры 17 марта 17:52
Импорт транспорта в Азербайджан значительно увеличился Бизнес 17 марта 17:51
Жителям столицы рекомендуют пользоваться бесконтактными платежами ИКТ 17 марта 17:50
В Швейцарии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 2700 Европа 17 марта 17:49
Азербайджан способен выдержать длительный период низких цен на нефть - российский политолог Политика 17 марта 17:45
УЕФА хочет провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в конце июня Европа 17 марта 17:41
Израиль призвал граждан не выходить из дома без особой необходимости Израиль 17 марта 17:34
В России число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 114 Россия 17 марта 17:31
Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике поддержали итальянских коллег (ВИДЕО) Общество 17 марта 17:26
Глава миссии МВФ в Грузии о влиянии коронавируса на экономику Грузии Бизнес 17 марта 17:25
В Баку дезинфицируются такси (ФOTO) Общество 17 марта 17:24
Хачмазский центр развития МСБ продолжает дистанционные консультации предпринимателей (ФОТО) Общество 17 марта 17:20
Корпорация Азербайджана увеличит производство конвекционных печей Бизнес 17 марта 17:19
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав правительственной комиссии по сотрудничеству с Москвой Политика 17 марта 17:17
Главный инфекционист: В Азербайджане не зафиксирован случай местного заражения коронавирусом Общество 17 марта 17:16
В Туркменистане запущено новое мобильное приложение ИКТ 17 марта 17:14
Обязательное страхование пассажиров от аварий необходимо цифровизировать Экономика 17 марта 17:13
В Латвии число зараженных коронавирусом выросло до 60 человек Европа 17 марта 17:12
Федерация гимнастики Азербайджана об отмене в ходе проведения Кубка мира FIG по спортивной гимнастике Общество 17 марта 17:09
Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям Общество 17 марта 17:06
В Британии могут закрыть аэропорты без господдержки из-за коронавируса Европа 17 марта 17:02
Азербайджанская TITAN GROUP значительно увеличит производство продукции Бизнес 17 марта 17:02
В Казахстане наблюдается сокращение доходов от экспорта нефти и газа Энергетика 17 марта 17:02
Карантин в Италии привел к снижению выбросов парниковых газов Европа 17 марта 17:01
Египет закрывает границы и повышает стоимость туристической визы Арабские страны 17 марта 16:54
Британцам рекомендовали не ездить за границу в течение 30 дней Европа 17 марта 16:52
Чартерным рейсом AZAL были доставлены на родину 157 граждан Азербайджана (ФОТО) Общество 17 марта 16:50
Бахруз Гулиев: Сербии не следует во вред своему политическому авторитету сотрудничать с Арменией Политика 17 марта 16:48
Расписание телеуроков на завтра в Азербайджане Общество 17 марта 16:44
Денежные переводы из Узбекистана в Россию увеличились в полтора раза Финансы 17 марта 16:41
Бахрам Багирзаде выпустил книги с использованием дополненной реальности стартапа (ВИДЕО) Культура 17 марта 16:34
Турция почти наполовину увеличила экспорт готовой одежды в Азербайджан Турция 17 марта 16:27
Азербайджанские виноделы корректируют планы на экспорт Бизнес 17 марта 16:13
В Ираке число зараженных коронавирусом превысило 150 человек Арабские страны 17 марта 16:12
Акиф Меликов награжден орденом «За службу Отечеству» Политика 17 марта 16:03
Россия направила Ирану помощь для борьбы с коронавирусом Россия 17 марта 15:58
Бакинское транспортное агентство приостановило прием граждан Общество 17 марта 15:57
Минтруда Азербайджана приостановило прием граждан Общество 17 марта 15:56
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло одиннадцати человек Узбекистан 17 марта 15:54
Посольство Азербайджана в Венгрии организует чартерный рейс Будапешт-Баку Политика 17 марта 15:52
Предприятие Азербайджана увеличит объемы производства арматуры Бизнес 17 марта 15:47
Туркменистан незначительно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 17 марта 15:39
Грузия объявила о закрытии горнолыжных курортов из-за коронавируса Грузия 17 марта 15:39
В Испании число заразившихся коронавирусом превысило 11 тысяч человек Европа 17 марта 15:37
Малайзия объявила о первой смерти от коронавируса Другие страны 17 марта 15:36
В Зардабе началась реконструкция автодороги местного значения (ФОТО) Общество 17 марта 15:35
Ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район - Оперативный штаб Общество 17 марта 15:34
Toyota Center Baku о влиянии коронавируса на автомобильный сектор в Азербайджане Транспорт 17 марта 15:33
У берегов Чили произошло сильное землетрясение Другие страны 17 марта 15:31
В Грузии вводятся изменения в сфере кредитования Финансы 17 марта 15:18
Bakı İnşaat Sənaye о разработке новой производственной линии в 2020 году Бизнес 17 марта 15:17
В Иране от коронавируса вчера скончались 135 человек Общество 17 марта 15:17
В Азербайджане должна быть расширена законодательная база по классическому эфирному пространству - депутат Политика 17 марта 15:13
Baki Insaat Senayе о планах экспорта продукции Бизнес 17 марта 15:11
В Таиланде закрывают все стадионы и ипподромы из-за коронавируса Другие страны 17 марта 15:04
Центробанк Азербайджана переходит на онлайн-режим приема граждан Финансы 17 марта 15:02
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19 Европа 17 марта 15:01
ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол В мире 17 марта 15:01
В Казахстане число больных коронавирусом достигло 32 Казахстан 17 марта 14:55
Церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рафаэлем Дадашовым (ФОТО) Социум 17 марта 14:52
Хикмет Бабаоглу: В общественных отношениях важно чувство ответственности Общество 17 марта 14:47
Китай начал поиск добровольцев для испытания вакцины от коронавируса Другие страны 17 марта 14:41
Все новости