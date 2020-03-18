В Турции зафиксировали первый факт смерти от коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Турции зарегистрирована первая смерть от коронавируса.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Министр сказал, что общее число зараженных достигло 98 человек.

"Сегодня в возрасте 89 лет скончался первый наш пациент. Он контактировал с больным, заразившимся в Китае", - отметил Коджа.