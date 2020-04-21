В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 119 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 119 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Турции.
За прошедшие 24 часа 4 611 из проведенных 39 429-ти тестов на наличие вируса дали положительный результат, выздоровели 1 488 человека. Общее число выздоровевших достигло 14 918.
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