В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 119 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 119 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Турции.

За прошедшие 24 часа 4 611 из проведенных 39 429-ти тестов на наличие вируса дали положительный результат, выздоровели 1 488 человека. Общее число выздоровевших достигло 14 918.