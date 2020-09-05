В Турции мужчина торговал арбузами из Lamborghini и был оштрафован
Турецкие полицейские оштрафовали мужчину за неслыханное нарушение закона. Он торговал арбузами прямо из своего автомобиля Lamborghini, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Инцидент произошел 2 сентября в Стамбуле. В сети появилось видео, как мужчина продает арбузы из спорткара, после чего правоохранительные органы принялись разыскивать владельца авто, сообщают "Известия".
Торговцем оказался иранский блогер. Мужчину задержали на следующий день и оштрафовали за действия с автомобилем, которые не предусмотрены правами.
Кроме того, блогера на 15 дней лишили водительских прав.
Лента новостей
ГУГДП обратилось к участникам дорожного движения в связи с разрешением въезда в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район
В Баку возбуждено уголовное дело в связи с обрушением подъемного крана, названа предварительная причина аварии
Турецкий политолог: Инициатива Анны Акопян по привлечению женщин к военной подготовке в Нагорном Карабахе — провокация
Узбекистан и Австрия готовятся к проведению очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
В Азербайджане снижена плата за использование Государственного реестра обременений движимого имущества
Ольга Лерман играет великую Елену Вяльбе: Я родилась в солнечном Баку, поэтому училась бегать на лыжах с нуля (ФОТО)
Нагиф Хамзаев: Решительная политика Президента Ильхама Алиева обеспечивает защиту наших национальных интересов