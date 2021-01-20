Почти шесть тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 159 человек, общее число жертв заболевания достигло 24 487.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 406 216, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 6 435 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 932 человека, общее число выздоровевших достигло 2 283 919.