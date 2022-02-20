В Турции определят Дорожную карту по борьбе с изменением климата

Совет по климату Турции определит Дорожную карту страны по защите окружающей среды, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Пятидневные обсуждения стартуют в понедельник, 21 февраля в конгресс-центре "Сельджуклу" в Конье при поддержке Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции.

В соответствии с Парижским климатическим соглашением, которое было одобрено Турцией в 2021 году, Анкара заявила о стремлении достичь к 2053 году нулевого уровня вредных выбросов в атмосферу.

Заседание Совета по климату стартует со вступительной речи министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурата Курума и продлится до 25 февраля.

Во встрече примут участие более тысячи человек, в том числе представители государственных учреждений, органов местного самоуправления, университетов, делового мира, международных организаций, частного сектора и неправительственных организаций.

Планируются к обсуждению такие темы, как: энергетика, промышленность и транспорт, сокращение выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве и от городских строений, «зеленое» финансирование и ценообразование на выбросы углерода, адаптация к изменению климата, местные органы власти, миграция, справедливый переход, а также наука и технологии.

Совет в итоговой декларации будут указаны краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегические цели по борьбе с изменением климата.

Документ призван внести вклад в разработку нормативных актов в сфере экологии и «зеленой экономики»​​​​​​​, обозначит Дорожную карту, включающую приоритетные шаги по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата.