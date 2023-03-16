Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Будет создан Механизм гражданской обороны ОТГ

Турция Материалы 16 марта 2023 21:09 (UTC +04:00)
Будет создан Механизм гражданской обороны ОТГ

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Будет создан Механизм гражданской обороны Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции, состоявшейся после внеочередного саммита Организации тюркских государств.

"Страны Организации тюркских государств являются нашими друзьями, которые быстрее всех откликнулись на наш призыв о помощи после стихийного бедствия, быстрее всех предприняли меры, разделили нашу боль", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялся внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств.

В саммите принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости