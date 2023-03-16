Тюркский инвестиционный фонд будет способствовать экономической интеграции в тюркском мире – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Тюркский инвестиционный фонд будет способствовать экономической интеграции в тюркском мире. Фонд будет базироваться в Стамбуле.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции, состоявшейся после внеочередного саммита Организации тюркских государств.

Он отметил, что подписание учредительного договора Тюркского инвестиционного фонда было в числе конкретных шагов на саммите.

"Фонд, который будет создан на основе равного инвестиционного вклада и равного права голоса в тюркском мире, будет находиться в Стамбуле. Компании в тюркских странах получат более легкий доступ к финансированию", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялся внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств.

В саммите принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.