Мы договорились о развитии Среднего коридора - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мы договорились о развитии Среднего коридора, который уже стал надежной альтернативой.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции, состоявшейся после внеочередного саммита Организации тюркских государств.

Он отметил, что прошли обсуждения по существующему и потенциальному сотрудничеству в сфере энергетической безопасности.

"Мы также обсудили региональные и глобальные вопросы. Растет международное признание Организации тюркских государств", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялся внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств.

В саммите принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.